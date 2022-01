Nach dem Brand in der Pizzeria Bella Italia in Waiblingen am Samstag, 29. Januar, bangt Geschäftsführer Pasquale Rio (46) um seine Existenz. Ab wann er sein Geschäft mit Lieferdienst wieder öffnen kann, weiß der Familienvater nicht – schließlich hängt alles davon ab, wie lange die Kriminalpolizei und der Gutachter für ihre Arbeit brauchen.

Erst danach kann eine Renovierung beginnen. „Wir leben von dem Laden. Wenn wir nicht öffnen, verdienen wir kein Geld“, sagt Pasquale