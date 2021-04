In einem Aktenvernichtungs-Betrieb in der Eisentalstraße in Waiblingen ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde kurz vor 16 Uhr alarmiert und konnte ihren Einsatz gegen 20 Uhr beenden. Mit 46 Feuerwehr-Leuten waren relativ viele Kräfte vor Ort - woran lag das?

Den Brand, der wohl in einem Papierschredder ausgebrochen war, hatten die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle. Allerdings mussten sie die Staub-Filteranlage des Schredders zerlegen, auf die