Die Feuerwehr Waiblingen ist am Montag (28.6.) um 12.33 Uhr zur Friedensschule in Neustadt gerufen worden. Die Brandmeldeanlage der Schule hatte ausgelöst.

Fünf Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte rückten aus.

Es war bereits der dritte Einsatz der Waiblinger Feuerwehr am Montag. Zuvor war sie in Bittenfeld wegen brennender Mülltonnen und wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Straße Am Kätzenbach im Einsatz.

Bei der Friedensschule Neustadt stellte sich laut