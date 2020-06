Sie leben auf verwilderten Grundstücken und in aufgelassenen Gebäuden – und sie meiden die Menschen: Der Deutsche Tierschutzbund schätzt die Zahl verwilderter Katzen bundesweit auf rund zwei Millionen. In Waiblingen kümmert sich der Tierschutzverein um die freilebenden Katzen, die oft an Krankheiten und Parasiten leiden. Doch wie viele verwilderte Katzen gibt es in Waiblingen? Zu viele, glaubt Julia Papadopoulos von der Agtif-Fraktion und hat im Gemeinderat deshalb eine