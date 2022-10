Brot-Manufaktur kommt aufs Hess-Areal in Waiblingen: Hier erfüllen sich zwei Frauen einen Traum

Der Duft von frisch gebackenem Brot, große Regale mit Brotlaiben und Baguettes sowie ein Blick in die Backstube: Das erwartet Kundinnen und Kunden künftig in der neuen Brotmanufaktur in Waiblingen. Susanne Ebrahim (56) und Tina Laubengeiger (55) sind es, die dem roten Ziegelsteingebäude auf dem Hess-Areal neues Leben einhauchen.

Frauen haben fürs Brotbacken ihre bisherigen Jobs aufgegeben

Für ihren Traum – sich mit dem Brotbacken selbstständig zu machen – haben die beiden Frauen ihre Jobs aufgegeben und stürzen sich nun in das neue Projekt. Die Manufaktur trägt den Namen „Brotsucht“, ein Wortspiel, wie die Inhaberinnen erklären. „Für diejenigen, die Brot suchen und gerne Brot essen“, sagt Tina Laubengeiger.

Morgens wird gebacken, nachmittags verkauft

Seit drei Jahren backen die Freundinnen schon Brot und verschenken es an Familie, Freunde und Bekannte. Nun wollen sie ihr Hobby zum Beruf machen. Eine Ausbildung zum Bäcker hat keine der Frauen. Dafür hat Tina Laubengeiger, die im Pflegebereich tätig war, eine Sachkundeprüfung für den Bäckerberuf abgelegt. Die Auflage: Sie dürfen nur Brote backen und davon vier Sorten am Tag.

In der kleinen Brotmanufaktur im Ameisenbühl 37 arbeiten sie hauptsächlich mit Sauerteig und setzen auf Handarbeit. „Ehrlich und traditionell“, umschreibt Susanne Ebrahim, die lange Zeit in der Autobranche tätig war, das Vorhaben. Ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest. „Zwischen 14 Tagen und vier Wochen“, sagt sie. Grund dafür ist der Sauerteig, der erst vor kurzem in die Räume der Brotmanufaktur umgesiedelt wurde. „Wir müssen sehen, wie sich der Sauerteig hier verhält. In der Luft gibt es nämlich wilde Hefepilze, die Einfluss auf den Teig haben“, sagt die 56-Jährige.

Manufaktur hat unter der Woche nachmittags geöffnet

Anstatt wie der traditionelle Bäcker schon frühmorgens in der Stube zu stehen, beginnen die Frauen gegen sieben Uhr mit dem Backen. „Deshalb können wir den Laden erst öffnen, wenn es Brot gibt“, sagt Tina Laubengeiger. Deshalb wird „Brotsucht“ von Montag bis Freitag immer nachmittags, von 15 Uhr bis 18.30 Uhr, geöffnet haben. Die Verkaufsfläche nimmt allerdings nur zehn Prozent der Gesamtfläche ein, eine Vorgabe der Stadt: „So will man vermutlich den Einzelhandel in der Innenstadt schützen“, sagt Susanne Ebrahim.

Starten wird die Brotmanufaktur mit einem Sortiment von zehn Brotsorten, darunter ein französisches Baguette. „Das backen wir mit französischem Mehl, was man auch schmeckt“, sagt Tina Laubengeiger. Auch bei den Namen haben sich die beiden Brotmacherinnen einiges einfallen lassen: „Es wird beispielsweise einen Bayer mit Bier und Gerste geben“, verrät Susanne Ebrahim. Die verschiedenen Mehlsorten bezieht die Manufaktur aus der Region oder von regionalen Händlern. „Wir bieten auch ein Emmerbrot an. Das Emmermehl stellt die Hegnacher Mühle her“, sagt Tina Laubengeiger. Ihre Geschäftspartnerin ergänzt: „So haben wir es auch mit den Handwerkern gemacht, die kommen alle aus der Region. Wir wollen schließlich auch, dass uns die Leute unterstützen.“

Glaswand trennt Verkaufsbereich von Backstube

Noch fehlt in der Backstube das Herzstück, der große Ofen. „Wir hoffen, dass wir ihn bald geliefert bekommen“, sagen die beiden Frauen. Damit in der Brotstube überhaupt gebacken werden kann, mussten auf dem Gelände der alten Ziegelei neue Stromleitungen verlegt werden. „Das hat die Familie Hess übernommen, wofür wir sehr dankbar sind“, so Susanne Ebrahim. Passend zum Gebäude will sich die Brotmanufaktur traditionell und transparent präsentieren. „Zwischen Verkaufsfläche und Backstube wird eine große Glaswand stehen, damit die Kunden alles sehen können“, sagt Tina Laubengeiger.

Auch bei den Zutaten für die Backwaren setzt man auf Transparenz. „Wir verwenden nur die nötigsten Zutaten und keine Hefe, Zusatzstoffe oder Enzyme“, stellt Susanne Ebrahim klar. Eine eigene Website wird es auch geben: Unter www.brotsucht.de können sich Kunden informieren. „Über das Backen, die Sorten und so weiter“, erklärt Susanne Ebrahim.