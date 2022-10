Buchhandlung Taube: Buchhändler Markus Schneider erhält „EK Passion Star 2022“

Markus Schneider, der die Buchhandlungen „Taube“ in Marbach und Waiblingen führt, ist mit dem „EK Passion Star 2022“ ausgezeichnet worden, laut Mitteilung „für sein leidenschaftliches Handeln in schwierigen Zeiten“.

Der Preis wird von der EK-Gruppe vergeben. Die Handelskooperation bietet für ihre Partner etwa Einkaufs-, Logistik- oder Verrechnungsdienste an. Schneider ist laut Pressemitteilung der EK Handelspartner. Überreicht wurde die Auszeichnung am Dienstag in Waiblingen durch EK-Vorstand Jochen Pohle und Claudia Wasser, Chefredakteurin von „Trend & Style/Kitchen“ und Vorsitzende einer internationalen Fachjury aus Wissenschaft, Handel, Wirtschaft und Medien. Laut Pressemitteilung gibt es vier Gewinner - drei aus Deutschland und einen aus den Niederlanden. Markus Schneider erhielt den „Passion Star“ für „atemberaubenden Unternehmergeist“, so die Mitteilung.

Mit dem „Tauben-Express“ wurden Leser auch in den Corona-Lockdown-Phasen mit Büchern versorgt

So lobt die Jury, dass Schneider alle zwei bis drei Monate Kunden einlädt und zu befreundeten Einzelhändlern, Handwerkern, Gastronomen oder Dienstleistern mitnimmt. „Der Blick hinter unbekannte Kulissen schafft neue Verbindungen - ein Multiplikatoreffekt auch für andere Branchen.“ Mit dem „Tauben-Express“ (elektrisches Lastenrad, zu Fuß, wenn nötig per Auto) wurden die Leser auch in den Corona-Lockdown-Phasen mit Büchern versorgt. Über das 2020 ins Leben gerufene Lesestipendium können Familien und Lesefreunde, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, aber gerne lesen, jeden Monat ein Buch kaufen. Aktuell gibt es sechs Stipendien.

„Von Markus Schneiders kundenorientierter Unternehmensführung begeistert“

Markus Schneider: „Wir verstehen uns als freier Kulturträger, wie viele andere Buchhandelskollegen überall auch. Unsere Beiträge zum kulturellen Leben sind vielfältig, manchmal ganz klassisch, manchmal ungewöhnlich, auffordernd und unterhaltend - dabei versuchen wir stets auch neue Zielgruppen anzusprechen und uns selbst und unserem Literaturverständnis dabei treu zu bleiben. Manchmal mit Musik, manchmal online, manchmal auch im Freien.“ Nicht nur die „Passion Star“-Jury zeigte sich laut der Pressemitteilung „von Markus Schneiders kundenorientierter Unternehmensführung begeistert“: Für EK-Vorstand Martin Richrath sei „die an den Tag gelegte Leidenschaft für den Beruf Ausdruck einer Haltung, die alles widerspiegelt, was den modernen Fachhandel auszeichnet“. Richrath: „Damit ist Markus Schneider Inspiration und Vorbild für uns alle. Wir sind stolz darauf, solche Unternehmer/-innen in unserer Händlergemeinschaft zu haben.“

Zur EK-Gruppe zählen laut Unternehmensangaben aktuell 4200 Handelspartner, darunter gut 200 Buchhandlungen, die in der Buchwert GmbH & Co. KG zusammengeschlossen sind.