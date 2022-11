Chris Lukhaup: Der Waiblinger, der einen Krebs nach Sahra Wagenknecht benannte

Der Waiblinger Chris Lukhaup hat dieser Tage einen Coup in den überregionalen Medien gelandet. Dabei interessiert „Spiegel“, Frankfurter Allgemeine und T-Online wahrscheinlich weniger die bisher unerforschte Flusskrebs-Art aus Papua-Neuguinea, die er analysiert hat, als der Name, den er ihr gab: Er hat die Spezies nach der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht benannt. Allzu ausgeprägt sind die optischen Ähnlichkeiten nicht, aber eins fällt an „Cherax wagenknechtae“ besonders auf: die knallrote Farbe.

Vor dem Wagenknecht-Krebs aus dem Delta des Flusses Klasabun in Indonesien hat der Waiblinger schon einmal eine bisher unbeschriebene Art nach einem Prominenten benannt. Mit der Benennung von „Cherax snowden“ ehrte er den Geheimdienst-Whistleblower Edward Snowden. Die Agentur-Meldung griffen Nachrichtenportale 2015 auf der ganzen Welt auf, bis hin zur „Washington Post“. Für seine nächste Namensgebung hat der 52-Jährige schon einen Plan: Der nächste Krebs wird nach „Wikileaks“-Gründer Julian Assange heißen. Sahra Wagenknecht, deren linke Überzeugungen Chris Lukhaup teilt, wollte er laut eigenem Bekunden für ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Frieden würdigen.

Aufgewachsen in Bittenfeld

Rund 500 Arten hat er, der in Bittenfeld aufgewachsen ist und in Waiblingen das Salier-Gymnasium und die Maria-Merian-Schule besucht hat, weltweit bei Expeditionen in 90 Ländern gesammelt, das heißt, fotografiert und dokumentiert. Dutzende davon beschrieb er als Erster anhand wissenschaftlicher Kriterien. Die Studienergebnisse veröffentlicht er in Fachjournalen, so wie auch jetzt die über den gemeinsam mit dem Kollegen Rury Eprilurahman bestimmten Wagenknecht-Krebs, der schon vor der Erstbeschreibung im Aquarienhandel als Roter Papuakrebs oder Red Brick Crayfish bekannt war.

Mit knallbunten und gestochen scharfen Fotos von exotischen Fischen, Schnecken und Krebsen hat er sich eine Fangemeinde in den sozialen Netzwerken erarbeitet. Auf Facebook hat er mehr als 27.000 Follower, auf Instagram mehr als 77.000. „Nicht so wahnsinnig viel“, sagt er bescheiden. Aber doch so viel, dass er als Influencer gilt und für die Aquaristik-Marke Natureholic als Creative Director arbeiten kann.

"Meine akademische Laufbahn fand in Wacken statt"

Eins ist Chris Lukhaup jedoch nicht, obwohl die Berufsbezeichnung jetzt dauernd wiederholt wird: „Meerestierexperte“. Sowohl bei der Wagenknecht- als auch Snowden-Art handelt es sich um Süßwasser-Krebse. Zudem will Lukhaup sich nicht anmaßen, auf einer Stufe mit studierten Biologen zu stehen oder „eine Art Jacques Cousteau“ zu sein. Denn: „Meine akademische Laufbahn fand in Wacken und beim Bizarre Festival statt.“

Also nicht an Universitäten, sondern auf den wichtigsten Metal-Festivals des Landes. Bei der Death-Metal-Band „Atrocity“ spielte er jahrelang Bass und ließ die genreübliche lange Mähne kreisen. Der kommerzielle Erfolg wurde von seiner Gothic-Metal-Band „Leaves’ Eyes“ sogar noch übertroffen. Hier ein Dasein als lärmender Schwermetaller auf der Rockbühne, dort die Ruhe der letzten Naturparadiese in Amazonien und Papua: Das Leben des Chris Lukhaup ist so kontrastreich wie seine tausendfach geteilten Fotos.

Keine Angst vor Schlangen und Giftpfeilen

Also, was ist er nun? Hobbybiologe, Influencer oder Musiker? „Ich habe jahrzehntelang gebraucht, um das herauszufinden“, gesteht er. „Inzwischen weiß ich, dass ich Künstler bin.“ Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich die Farbenpracht der exotischen Tierwelt auch in den expressiven, halb bis ganz abstrakten Bildern in Öl auf Leinwand wiederzufinden scheint.

„Alles, was ich tue, tue ich mit Passion“, sagt der Familienvater, der wegen der teuren Immobilienpreise von Waiblingen in die Pfalz gezogen ist. Jedenfalls führe er ein durch und durch selbstbestimmtes Leben. Wenn es ihm morgen einfällt, fliegt er bald wieder nach Papua oder woanders hin. Lebensbedrohliche Begegnungen mit Giftschlangen oder mit Indigenen, die – in der Annahme, er könnte, wie so viele Weiße vor ihm, ausbeuterische Absichten verfolgen – mit Pfeilen auf ihn schießen, werden ihn nicht davon abhalten. „Es war schon knapp, aber meine Stunde war wohl noch nicht gekommen“, sagt er. „Wenn die Götter es wollen, kann ich sowieso nichts mehr tun.“