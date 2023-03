Christoph Sonntag vor neuer Show: "Johnny Depp hat mein Leben in klein erlebt“

Christoph Sonntag wartet schon auf dem Parkplatz. Nicht bei sich zu Hause in Bad Cannstatt. Sondern in Fellbach, in einem zweckdienlichen Gewerbebau. Hier probt er für sein neues Programm. Er will uns einiges davon zeigen. Kommt der Kollege auch gleich? Ist auf dem Weg. Dann gehen wir schon mal rauf, entscheidet Sonntag. Über dem weißen Hemd trägt er eine Softshell-Weste und ein dunkles Sakko mit Einstecktuch. Blaue Jeans und schwarze Halbstiefel. Er legt noch einen kleinen Stein in den Türrahmen, damit die Tür offen bleibt. Nimmt die ersten Treppenstufen, sieht den Kollegen durchs Fenster. „Er ist da!“ Wieder runter, hält die Tür auf, begrüßt. Führt die Besucher dann nach oben.

In seinem Haus in Stuttgart hat er zwar im Keller eine eigene Bühne, sechs mal vier Meter, und 60 Sitzplätze. Doch die ist zu klein, um für ein „großes Programm“ zu proben, sagt der Kabarettist. Im Coworking-Büro Brainhouse 247 hat er alles, was er braucht. „Ein Tritt Frei“, heißt das Programm. Premiere am 1. April in Stuttgart, am 20. Mai geht es nach Waiblingen. Der Heimatbesuch war planungstechnisch leider nicht früher machbar. Sonntag wollte möglichst zeitig starten, falls es im kommenden Winter doch noch mal zu Einschränkungen wegen Corona kommen sollte.

"Ich bin Perfektionist", sagt Christoph Sonntag

Der Proberaum ist abgedunkelt, die Rollläden sind unten. Die Märzsonne würde den Blick auf die Bildschirme stören. An den Wänden hängen Kulissenbilder. Viel Grün. Pflanzen wuchern. Dazwischen verfallende Bauwerke. Der Stuttgarter Fernsehturm. „Eine futuristische Ansicht“, sagt Christoph Sonntag. 2038. Mehr will er jetzt nicht verraten.

Im Raum, da, wo live dann die Bühne sein wird, liegt nur ein Betonklotz mit Stahlgestänge. Nicht echt. Und ein nachgebildeter Verteilerschrank, der ein wenig schief steht. Darauf ein Schild, so klein, dass das Publikum es wahrscheinlich nicht lesen kann. Die Nummer des Schranks: 0815. Ein Detail. „Ich bin Perfektionist“, sagt Sonntag.

Er will jetzt mal den ersten Stand-up-Teil durchgehen. „Ohne Intro, mach’ einfach schönes Licht an“, sagt er zu Technikchef Johannes Hassel. Er ist einer von nur drei Mitarbeitern hier. Neben ihm an den Tischen mit Bildschirmen und Textheften sitzen Regisseur Cornelius Gohlke und Assistent Tobias Scheu.

"Merz war kurz weg, musste Millionär werden"

Sie müssen noch mal nachjustieren. Sein Text auf dem kleinen Bodenmonitor ist Christoph Sonntag noch zu klein. Jetzt passt es. „Ja, guten Abend! Herzlich willkommen“, fängt Sonntag an. Spricht über Verdi-Streik, Verteidigungsminister Boris Pistolenschuss, Frieder Merz - „ein Fall fürs Dschungelcamp“. Der habe vergessen, dass seine CDU an vielem schuld ist. „Er war kurz weg, musste Millionär werden.“

Sonntag war nicht weg. Sein wievieltes Programm das neue ist, das 13. oder 14., kann er auf Anhieb nicht sagen. Muss man auf seiner Website nachschauen. Beim letzten, „Wörldwaid“, ging es ums Reisen. Jetzt will Sonntag den Rahmen wieder sprengen, sagt er. Das neue Programm sei wieder „ganz viel Christoph Sonntag“. Auch jede Menge Requisiten auf einem Riesen-Lkw. „Ich bin requisitenverliebt.“

Noch feilt er aber am Text, den er mit Regisseur Gohlke geschrieben hat. Früher hat er sich tagelang „ins Exil“ begeben, um am Strand den fertigen Text auswendig zu lernen. Und später gemerkt, dass er vieles streichen muss, damit es nicht zu lang wird. Zweimal 45 Minuten sind schnell vorbei. Heute hat er die Routine, „am besten memoriert’s sich auf der Bühne“.

Sonntag lernt und kürzt gleichzeitig. Erst gestern hat er wieder eine ganze Nummer gestrichen. „Das tut weh.“ Gehört zum Geschäft. So wie Klimaschutz. Wie die nächste UN-Klimakonferenz in Dubai. Ausgerechnet. „Was kommt als Nächstes? Eine Kinderschutzkonferenz im Vatikan?“ Die Demokratie sieht er in Gefahr. „Die AfD gewinnt Wahlen. Der Vogel des Jahres ist - das Braunkehlchen.“

Sein Team wollte um 20 Uhr heim, er wollte noch mal alles durchspielen

Pause. Christoph Sonntag zieht die Weste aus. Macht die Balkontür auf. „Tobi, gib mal schnell 'ne Zigarette, bitte.“ – „Darf dir doch keine mehr geben.“ Auf dem Balkon – irgendwie hat er doch eine Zigarette bekommen, „das ist jetzt aber wirklich die allerletzte, danach ist für immer Schluss!“ – spricht Sonntag über die Arbeit am Programm. „Jeder Satz ist 20-, 30-mal angeschaut, es wird immer noch verknappt.“ Die Tage können lang sein. Gestern wollte sein Team um 20 Uhr heim. Er wollte noch mal alles durchspielen. Das braucht er für die Textsicherheit. Wenn die da ist, kann er auch mit Zwischenrufen aus dem Publikum umgehen, improvisieren.

Den verwirrten Professor zum Beispiel hat er noch nicht ganz drauf. Er geht schnell rein, holt das Textbuch. Hält jetzt auf dem Balkon dessen Vortrag. Über die Folgen der Impfung auf Hirn, Körper und Gesellschaft. Der Professor wird immer schneller, verhaspelt sich immer öfter. Sind die Zuhörer „ungern geimpft oder in Ungarn geimpft“? Sonntag liest teilweise ab, alle Versprecher gehören zur Rolle.

Er redet laut. Die Nachbarn in den Wohnhäusern könnten jetzt ein wenig Kabarett hören, exklusiv. Sind aber keine da. Zwei Frauen haben schon vorher die Balkontür zugemacht. Hätte Sonntag nicht getan. Er beobachtet gern Leute, sie liefern ihm den Stoff. „Ich hatte zwei Jahre Zeit wegen Corona. Die Sachen sind mir zugeflogen, das war alles so fluffig.“

Neben Kabarett hat er viel anderes zu tun - und will Zeit für seine Kinder

Dabei macht sein Programm bestenfalls 15 Prozent seines Arbeitspensums aus, schätzt er. Jetzt, kurz vor den Test-Auftritten am Bodensee, wenige Wochen vor der Premiere, natürlich mehr. Aber aufs Jahr gesehen ist das nicht so viel. Dafür Orgakram, Personal, Filme und die „Stiphtung“, die er ehrenamtlich führt. „Ich bin gut ausgelastet, aber das will ich, glaube ich, auch so.“

Aus früheren Beziehungen hat er Kinder, für die er auch Zeit haben will. Die Tochter studiert in Berlin, der Jüngste ist zehn, besucht den Vater regelmäßig. Sein ältester Sohn, 25, sei einer seiner wichtigsten Berater. Geheiratet hat er im Februar außerdem noch einmal. Im kleinen Kreis in Waiblingen.

Dort kam er 1962 zur Welt. Sein Vater Horst Sonntag war ganz vorne dabei, aus der Talaue den heutigen Park zu machen. „Das war für uns Kinder aufregend“, erinnert sich Christoph Sonntag in der Sonne auf dem Fellbacher Balkon. Auch anderes schob der Grünflächenamtsleiter an. „Wenn ich heute durch Waiblingen laufe, sehe ich meinen Vater überall.“ Der ist 2021 verstorben. Wegen ihm studierte Christoph Sonntag Landschaftsarchitektur, sagt er.

"Waiblingen ist die wichtigste Stadt meines Lebens"

Beruflich ist er dann doch woanders gelandet. Aber Waiblingen ist „die wichtigste Stadt meines Lebens, und wird es immer bleiben“. Honig für die Waiblinger, die ihm bei seinen Auftritten auch besonders viel Sympathie entgegenbringen. Natürlich, vieles in der Kleinstadt, die so nah an der Großstadt liegt, sei wie immer. „Waiblinger, das ist schon fast ein Typus“, findet Sonntag. „Das vererbt sich.“

Der Termin ist jetzt gleich vorbei. Sonntag will heute noch mal das ganze Programm durchproben. Danach kümmert sich die Crew um Video-Einspieler, die während der Show auf den Bildschirmen gezeigt werden. Der Chef geht zwei, drei Stunden spazieren. Um anschließend erneut alles durchzugehen. Aber Moment, so viel Zeit ist noch: Er möchte das Intro vorführen. Das steht schon seit über einem Jahr. Sonntag hat dafür einen alten Pop-Ohrwurm umgetextet. Er spielt den Song im Dunkeln, beim scheinbaren Herrichten der Bühne. Dass man deshalb möglicherweise nicht mitbekommt, dass Sonntag selber singt? „Geschenkt. Die Dramaturgie der Inszenierung ist wichtiger.“

Während der Song läuft, befleißigt der Show-Sonntag sich auf der Bühne, rückt hier was zurecht, stellt dort eine Wasserflasche ab. Dabei trägt er Stirnlampe. An einem Ständer hängt eine Perücke. Lange, verfilzte Haare mit eingeflochtenen Perlen und Geschmeide. Sie wird er später oft tragen: als politisch unkorrekter Pirat.

Warum Sonntag als Johnny-Depp-Pirat auftritt

Die Ähnlichkeit zu Johnny Depp ist überdeutlich und gewollt. Der Held aus „Fluch der Karibik“ ist zuletzt im Trubel um seinen - erfolgreichen - Verleumdungsprozess gegen Ex-Frau Amber Heard tief gesunken, jedenfalls in den Augen der Öffentlichkeit. „Der hat mein Leben in klein erlebt“, sagt Sonntag lachend über den US-Star.

Auch das Scheidungs-Ringen des Schwaben-Sterns Sonntag und seiner Ex-Frau ist breitgetreten worden. Bei ihm, also Sonntag, sei die Sache klar, findet er, bei Johnny Depp sei sie nicht so klar. Der sei letztlich zerfleddert aus dem Ganzen rausgekommen. Berührungsängste hat Christoph Sonntag auf der Bühne nicht. „Wir alle sind im Leben immer wieder mal der Depp. Wir müssen nur drüber lachen können!“