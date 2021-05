Zufriedene Gesichter und ausgelassene Stimmung – Paula und Ann-Sophie sind die Ersten, die am Dienstagnachmittag nach der Klausur aus dem Waiblinger Salier-Gymnasium kommen. Auf die Frage „Wie ist es gelaufen?“ sagen beide einvernehmlich: „Ich glaube, ganz gut.“

Die beiden 18-Jährigen sind zwei von 42 Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr am Salier-Gymnasium zum Abitur antreten. Am Dienstag, 4. Mai, ist der Startschuss mit der Prüfung in Deutsch gefallen. An dieser haben 26