Von der Ausgabe des Reisepasses über die Knöllchen für Raser in der Tempo 30-Zone oder Dauerparker in der Fronackerstraße, ob bei Corona-Kontrollen oder bei der Überwachung der Regeln beim Altstadtfest: Mit keinem Fachbereich des Rathauses haben die Waiblinger so unmittelbar zu tun wie mit den Bürgerdiensten. Auf Benjamin Schock wartet ein großes Aufgabenfeld – er wird neuer Chef des Fachbereichs und damit Nachfolger des langjährigen Leiters Werner Nußbaum.

Der 41-jährige Schorndorfer