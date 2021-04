Das zweite Jahr in Folge konnte Ostern nur im allerengsten Kreis gefeiert werden: Ganz konkret durften sich bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren wurden nicht mitgezählt, Paare, die nicht gemeinsam leben, zählten trotzdem als ein Haushalt.

Trotzdem: Gerade in Familien mit mehreren erwachsenen Kindern hat diese Regelung Einschränkungen bedeutet. Die Polizei hat am langen Osterwochenende auch in Waiblingen kontrolliert, ob die Corona-Regeln