Gastronomen und Gäste müssen am Donnerstag und Freitag in Baden-Württemberg mit verstärkten Kontrollen in Restaurants, Bars und Cafés rechnen. Das kündigte Gesundheitsminister Manfred Lucha bereits vergangene Woche in einer Pressemitteilung an.

Auch in Waiblingen prüften Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, ob die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Sinn und Zweck der Schwerpunktkontrollen sei, „die Menschen gerade im Gastronomiebereich zu sensibilisieren“, sagt Oliver Conradt,