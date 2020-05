Beziehungsarbeit spielt in vielen Jugendhäusern wohl eine der wichtigsten Rollen. „Das Persönliche in der Sozialen Arbeit ist unausweichlich“, sagt Karl-Henning Reuter, Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendförderung (KFJ) in Waiblingen. In der Kernstadt und den Ortschaften gibt es insgesamt acht Jugendhäuser, die aber seit Mitte März wegen dem Coronavirus geschlossen sind – und es voraussichtlich auch nach dem 5. Mai noch sein werden. Ein Öffnungsdatum gibt es noch nicht. „Wir