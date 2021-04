Update: Die Stadt Waiblingen hat 25.000 Lollitests und 25.000 Spucktests für die Kitas bestellt – und die Lieferung von zwei verschiedenen Herstellern kam wie versprochen am Freitagmorgen, 16. April 2021. Christiane Dürr, Erste Bürgermeisterin der Stadt, sagte am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV), dass es mit dem Testen nächste Woche losgehen soll. Ein genaues Datum nannte sie nicht. Bereits vor einigen Tagen berichteten wir darüber,