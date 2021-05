Das Angebot an Schnelltestmöglichkeiten in Waiblingen wird noch erweitert. Auf Initiative der Stadt wird eine Corona-Schnellteststation in Hohenacker eingerichtet und darüber hinaus die Testmöglichkeit in Bittenfeld ausgeweitet. In beiden Waiblinger Ortschaften bietet die Waiblinger Central-Apotheke Bürgertests an, mit denen Bürger kostenlos und ohne bestimmten Anlass Schnelltests machen lassen können. In den Ortschaften Hegnach und Neustadt gibt es die kostenlosen Schnelltests bereits seit