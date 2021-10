In einer Zeit, in der viele Vereine über fehlende Helfer klagen und zu wenige Hände, die anpacken wollen, gründet sich wie aus dem Nichts heraus ein neuer Waiblinger Kneipp-Verein. Im September war die konstituierende Sitzung. Doch schon vorher haben die Interessierten Schrubber und Stahlbürste in die Hand genommen, um das Kneipp-Becken in der Waiblinger Talaue auf Vordermann zu bringen.

Was Mitglieder des neuen Vorstands antreibt, sei der Gedanke von Sebastian Kneipp, wie man mit