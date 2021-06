Am Samstag, 19. Juni, startet die Konzertreihe „Talaue rockt“ im VfL-Biergarten in den Sommer. Den Auftakt macht der Sänger David Hanselmann. Wer dabeisein will, muss sich anmelden.

Hanselmann ist schon seit den 70er Jahren im Musikgeschäft aktiv und sang in verschiedenen Bands. 1990 schaffte er es mit dem Lied „Go get the Cup“ zur Fußball-Weltmeisterschaft auf Platz vier der deutschen Charts. Viele eigene Musikprojekte folgten. 2013 nahm er an „The Voice of Germany“