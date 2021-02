Dehner in Waiblingen ist wieder geöffnet - aber nur bestimmte Abteilungen

Der Dehner-Markt in Waiblingen ist seit diesem Montag (1.2.) wieder geöffnet. Allerdings können Kunden nicht in allen Bereichen des Garten-Centers einkaufen. "In unseren Märkten in Baden-Württemberg sind ab 01.02.2021 die Tierbedarfs- und die Lebensmittel-Abteilungen wieder für Sie geöffnet", heißt es auf der Internetseite.

Bestellung und Abholung (Click & Collect) ist für das ganze Sortiment verfügbar. Geöffnet hat der Dehner-Markt Montag von Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Das Unternehmen mit Sitz in Bayern erklärt in einer Pressemitteilung: "Diese Woche werden insgesamt 87 Dehner Garten-Center in mehreren Regionen wieder vollständig oder teilweise geöffnet. Abhängig von den jeweiligen Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern sind verschiedene Sortimentsbereiche verfügbar."