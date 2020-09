Der in Waiblingen geborene Luigi Pantisano liegt bei OB-Wahl in Konstanz vorne

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Konstanz hat der gebürtige Waiblinger Luigi Pantisano 38,3 Prozent der Stimmen erhalten. Damit bekam der 40-Jährige mehr Stimmen als Amtsinhaber Ulrich Burchardt. Auf ihn entfielen 35,8 Prozent der Stimmen. Nun muss ein zweiter Wahlgang zeigen, wer künftig OB in Konstanz wird.

Architekt und Stadtplaner Pantisano wurde von einem Bündnis aus Freier Grüne Liste, Bündnis 90/Die Grünen, Linke Liste Konstanz, der Partei „Die Linke“, Volt Konstanz und von verschiedene Jugend- und Hochschulgruppen unterstützt.

Luigi Pantisano lebt mit Familie in Stuttgart. Als Sohn italienischer Eltern wurde er 1979 in Waiblingen geboren. Schon mit 16 Jahren hat er sich politisch engagiert. Im Zuge der „Agenda 21“ war er in einer lokalen Arbeitsgruppe aktiv. Schwerpunkt war die Schaffung eines kostenlosen Nahverkehrs und einer autofreien Altstadt in Waiblingen. 1995 initiierte er in außerdem die Jugendkulturwoche „Bunt statt Braun“, die noch heute stattfindet.

Seit 2016 sitzt er im Stuttgarter Gemeinderat für die Wählervereinigung „Stuttgart ökologisch sozial“ (SÖS). Er ist Mitglied bei den Linken. Zwischen 2009 bis 2012 war er als Quartiersmanager in Berchen-Öhmdwiesen in Konstanz tätig.