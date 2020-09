Der Elektro-Gigant Mediamarkt im Remspark steht vor dem Aus, im Januar wird die Filiale geschlossen. Quicklebendig ist dagegen das vergleichsweise kleine Fachgeschäft Elektro-Bauer am Stadtgraben. Erst kürzlich hat das Haus beim Waiblinger Kundenspiegel zum dritten Mal in Folge Mediamarkt im Bereich Elektro-/Elektronikgeschäfte geschlagen. Und die Umsatzzahlen steigen. Was ist das Konzept der Brüder Stefan und Thomas Bauer?

Geschätzt werden die solide Beratung und der