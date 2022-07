Diakonie-Künstler stellen ihre Werke aus

Mit einer Vernissage haben die Künstlerinnen und Künstler der „Kreativen Werkstatt“ ihre Jahresausstellung eröffnet. Die Mitarbeiter der Remstal-Werkstätten der Diakonie Stetten stellen ihre Werke in der Ludwig-Schlaich-Akademie in Waiblingen aus (Devizesstraße 9). Dort können Interessierte montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr vorbeischauen und die aktuellen Werke sehen - bis zur nächsten Jahresausstellung. Außerdem werden sie auch im Internet unter https://kreative-werkstatt.diakonie-stetten.de/jahresausstellung-2022.html gezeigt. Es sei geplant, dieses Format jährlich in der Ludwig-Schlaich-Akademie stattfinden zu lassen, so Thomas Grabert von der Kreativen Werkstatt. Er sieht ein „Win-win-Projekt für beide Seiten“.

Die Künstler sind: Volker Anger, Aras Deniz, Volker Brandt, Pavle Dukanovic, Corinna Frank, Michaela Frank, Petra Frühauf, Stefan Häfner, Uwe Kächele, Eleni Karapepera, Dagmar Knapp, Martin-Udo Koch, Patrick Kunz, Michael Kuthe, Manfred Luczinski, Karin Maresch-Rühle, Vincent Maué, Karl-Heinz Maurer, Markus Mayer, Thomas Oppel, Monika Pielok, Bettina Pilz, Marion Riempp, Torsten Weiss, Georg Würz, Lothar Zidorn.