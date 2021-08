Auf dem ehemaligen Gelände von Eisele Pneumatics im Waiblinger Gewerbegebiet Ameisenbühl baut die Diakonie Stetten einen neuen Campus für berufliche Teilhabe auf. Nach Neubau beziehungsweise umfangreicher Sanierung der Gebäude wird sie an der Hermann-Hess-Straße neue Produktionsflächen für die Remstal-Werkstätten mit Schwerpunkt in den Bereichen Metall und Montage sowie Ausbildungswerkstätten für das Berufsbildungswerk (BBW) Waiblingen in Betrieb nehmen.

Vor drei Jahren war Eisele