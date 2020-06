Die Diakonie- und Sozialstation Waiblingen feiert an diesem Mittwoch ihr 25-jähriges Bestehen. Nachdem die Pflegeversicherung am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist, wurde sechs Monate später, am 1. Juli 1995, der Pflegedienst in Waiblingen in der Schwabstraße gegründet. Seit 2010 befindet sich die Zentrale in der Schorndorfer Straße 56. Was hat sich in den vergangenen Jahren bei der Pflege verändert?

"Früher gab es ein Überangebot an Pflegediensten"

„Früher mussten wir die