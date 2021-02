Die Douglas-Filiale in Waiblingen wird nicht geschlossen - andere in der Region aber schon

Die Parfümeriekette Douglas schließt bundesweit Dutzende Filialen - die Filiale in Waiblingen ist davon aber nicht betroffen. Das hat uns eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitgeteilt.

Auch die Filiale von Douglas in Esslingen bleibt erhalten. Hingegen wird die Stuttgarter Filiale in der Königstraße zum 30. Juni 2021 geschlossen.

Aufgegeben werden auch die Douglas-Filialen in Ludwigsburg im ECE Marstall Center, in Mannheim im Q1, in Weinheim in der Bahnhofsstraße und in Schwäbisch Gmünd in der Bocksgasse, wie die Unternehmenssprecherin uns bestätigt hat.