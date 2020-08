Die Rems und die Weinberge prägen das Gesicht des Remstals. Doch wer in das Seitental bei Gundelsbach abbiegt, den erwartet schnell eine andere Welt. Verträumte Bauerngärten, Obstwiesen mit kleinen gelben Äpfeln an den Bäumen, und dann der Wald, in dem’s auch an heißen Tagen kühl und feucht ist. Eine kleine, feine Wanderung erlebten die Teilnehmer der WKZ-Sommertour zum Beinsteiner Seele. Mit einem Blick auf Salamander und Krebse und einem abenteuerlichen Aufstieg durchs