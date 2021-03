Beim letzten Recall auf Mykonos ging es für Shada Ali um alles: Der Waiblinger stand kurz vor dem Einzug in die Live-Shows der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Am Ende ist er ausgeschieden - und das, obwohl er seine bislang beste Leistung gezeigt hat. Zum Abschied nahm Dieter Bohlen den schrägen Vogel in den Arm. Wir haben uns die Sendung angesehen, die am Samstagabend (20.3.) bei RTL ausgestrahlt wurde.

Vor dem Auftritt: "Ich fühle mich als