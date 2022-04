In Stuttgart gehören sie inzwischen zum Stadtbild: die E-Scooter der Firma Lime. Bald werden die Verleih-Roller auch Gehwege in Waiblingen zieren – oder, das liegt wohl im Auge des Betrachters, verunzieren. Am Montag, 2. Mai 2022, erfolgt der Startschuss: Das Unternehmen startet mit einer Flotte von 100 E-Scootern in Waiblingen. Lime gilt als weltweit führender Anbieter von Mikromobilität. In Deutschland verleiht das Unternehmen per App E-Scooter und E-Bikes in nun 68 Städten.

