Nach dem Lockdown im Frühjahr bliebt das Restaurant Iguana in Waiblingen zu. Jetzt steht fest, wie es weitergehen wird. Der neue Mieter ist in der Stadt kein Unbekannter.

Das Iguana in der Marktgasse war bis vor der Krise vor allem unter jungen Menschen ein beliebter Ort in der Waiblinger Innenstadt. Dann lief der Pachtvertrag aus, die Besitzer gaben das Restaurant auf. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für all diejenigen, die Enchiladas und Mojitos schon schmerzlich vermissen: