Ulrike Göritz und Daniela D‘Ambrosio haben im Roller-Areal in der Schorndorfer Straße einen Pop-up-Store für Kunsthandwerk eröffnet. Nur wenige Tage soll der Laden bestehen bleiben. Doch was genau gibt es dort? Wir haben uns in der alten Halle umgesehen.

Seit über zehn Jahren organisieren Ulrike Göritz und Daniela D‘Ambrosio gemeinsam einen Kunsthandwerkermarkt im Schlosskeller, der eigentlich parallel zum Waiblinger Weihnachtsmarkt stattfindet. Doch weil in diesem Jahr alles anders