Seit dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 sind die Geschäfte Tamaris und Street One in der Schmidener Straße sowie City Shoes im Postplatz-Forum geschlossen – auch wenn die Pandemie nicht die Ursache war für die anhaltenden Leerstände. Jetzt ist die Nachfolge geregelt. Mehrere Ladenwechsel stehen in der Innenstadt bevor. In die ehemaligen Räume der besagten Geschäfte kehrt wieder Leben ein.

Nach Ostern wird Spielwaren Wiedmann umziehen, Fielmann und der Euroshop schon früher.