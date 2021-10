Eine Neueröffnung mit einer Mission: Martina Mohr und Uta Grasmannsdorf wollen einen Beitrag leisten im Kampf gegen den Verpackungsmüll. Zwei Jahre haben sie nach einem Laden in der Waiblinger Innenstadt gesucht. Nun sind sie fündig geworden und können ihren Traum verwirklichen: Neben dem Geschäft von Wolle Rödel eröffnen sie am 20. November ihren Unverpackt-Laden „B:ohne“ an der Ecke von Postplatz und Stadtgraben. Nudeln, Nüsse, Müsli und Schokolade: Mehr als 200 Artikel ohne Alu oder