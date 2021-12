In die Waiblinger Innenstadt kommt in nächster Zeit viel Bewegung: Geschäfte ziehen um – und es gibt Neueröffnungen. Für manchen Leerstand werden weiterhin Nachfolger gesucht. Nachgedacht wird unter anderem über eine Art kleiner Markthalle. Geklärt ist unter anderem, wer in den ehemaligen „City Shoes“-Laden im Postplatz-Forum einzieht. Und Spielwaren Wiedmann wird vom Marktplatz in die jetzigen Räume des Euro-Ladens in der Langen Straße einziehen.

Voraussichtlich im April wird die