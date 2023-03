Eiscafés in Waiblingen und Korb: Neue Saison, höhere Preise für die Kugel Eis

Langsam steigen die Temperaturen, die Lust auf Eis kehrt zurück: So hat beispielsweise das Eiscafé Roma nach der Winterpause wieder geöffnet. Die beiden Cafés in Waiblingen (Kurze Straße) und Korb (Kirchstraße) empfangen nun wieder täglich Gäste - während in Schwaikheim nach einem Wasserschaden noch Renovierungsarbeiten laufen, was wohl noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, sagt Inhaber Riccardo De Simone.

Dass die Saison im Roma am Donnerstag eingeläutet worden ist, hat De Simone spontan anhand der Wetterlage entschieden. Das selbst hergestellte Speiseeis war schon vorbereitet. In Korb will der Wirt zudem den „Bienenflug“ mit verkaufsoffenem Sonntag mitnehmen, der an diesem Wochenende (19. März) ansteht.

Die Nachfrage sei zum Start besser gewesen als gedacht, sagt Riccardo De Simone. Und das, obwohl er den Preis für die Kugel Eis erneut anheben musste, und zwar recht deutlich, von 1,20 Euro im Vorjahr auf nun 1,40 Euro. Steigende Einkaufspreise für Milch und Sahne, der höhere Mindestlohn und natürlich die Stromkosten ließen ihm keine andere Wahl, sagt er.

Der Mindestlohn ist 2022 zunächst von 9,82 Euro auf 10,45 Euro erhöht worden, seit Oktober liegt er bei 12 Euro pro Stunde.

Café Da Vinci in der Marktgasse: Zehn Cent mehr kostet die Kugel Eis

Mit Preisanpassungen beim Eis ist De Simone in der Branche nicht allein. Beispiel Café Da Vinci in der Marktgasse in Waiblingen. Auch hier kostet die Kugel Eis nun 1,40 Euro. Zehn Cent mehr als im Vorjahr. Je nach Preisentwicklung könnte im Sommer sogar noch eine Erhöhung anstehen, sagt Inhaber Vincenzo Rosato.

Das Da Vinci hat vergangene Woche die Terrasse geöffnet, Kaffee und Eis gibt es hier aber schon seit Januar, nach dem Ende des Weihnachts- und Neujahrsurlaubs, wieder täglich. Auch Vincenzo Rosato stellt das Gelato selbst her.