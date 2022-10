Eltern getrennt: Vater sagt, wie das seltene "Nestmodell" hilft - und was stört

Wenn Eltern sich trennen, leiden häufig die Kinder am meisten unter der neuen Situation. Oft sehen sie einen Elternteil nur noch am Wochenende oder sie müssen ständig hin- und herziehen. Das „Nestmodell“ dreht den Spieß um: Dabei bleiben die Kinder dauerhaft in ihrem vertrauten Zuhause, während die Eltern abwechselnd dort wohnen. Was in der Theorie gut klingt, kommt in der Praxis immer noch kaum vor. Ein Vater hat uns berichtet, wie er und seine Ex-Frau das Getrenntsein mit tageweise geteiltem Zuhause organisieren. Und was hier vor allem die Eltern stört.

Als sie sich vor vier Jahren trennten, war klar: Die beiden Kinder, damals elf und neun Jahre alt, bleiben im Haus, das den Eltern gemeinsam gehört. Doch wer sollte weiter dort mit ihnen leben, wer ausziehen? Meist ist es nach wie vor der Vater, der geht. In diesem Fall kamen die Eltern aber auf die Idee des „Nestmodells“: Beide würden sich eine neue Wohnung nehmen und je für einige Tage die Kinder zu Hause betreuen. „Das muss man sich natürlich leisten können mit zwei zusätzlichen Wohnungen“, so der Vater, der als Arzt in Stuttgart arbeitet und zum Schutz seiner Kinder nicht namentlich genannt werden möchte. Die Mutter, von der er inzwischen geschieden ist, ist Beamtin.

Beide fanden je eine eigene kleine Wohnung in der Nähe. Schon nach zwei oder drei Monaten konnten sie das neue Kapitel im Familienleben aufschlagen: Jeder Elternteil übernimmt die Kinderbetreuung zu 50 Prozent - und wohnt in dieser Zeit bei ihnen im gemeinsamen Haus.

Ab Montagmittag ist Papa zuständig - für zwei Tage bis zum Wechsel

Der Vater ist in der Regel montags ab 12 Uhr vor Ort, bereitet das Essen vor und begrüßt die Kinder, wenn sie von der Schule kommen. Am Montag und Dienstag beendet er die Arbeit früher als sonst. Er ist bis Mittwochmorgen zuständig. Dann verlässt er das Haus - meist, ohne seine Ex-Frau überhaupt gesehen zu haben. Sie übernimmt ab dem Mittag für zwei Tage. Die Wochenenden gehören abwechselnd Mama und Papa. „Das klappt eigentlich recht gut in der Praxis“, berichtet der 48-Jährige.

Und die Kinder, inzwischen 13 und 15 Jahre alt, seien auch nicht mehr so klein, dass man immer auf die Minute genau da sein müsse. Die Wochentage hätten die Eltern so gewählt, dass es sich mit ihren Berufen vereinbaren lässt. Sind mal Änderungen nötig, sprechen sie sich ab - überwiegend per E-Mail oder Whatsapp. Hier läuft auch sonst die zwischenelterliche Kommunikation. Das sei „nicht ideal“, findet der Vater, klappe aber trotzdem ganz gut.

Wichtige Entscheidungen werden so besprochen. Bei kleineren Fragen, etwa, wenn die Kinder etwas mit Freunden unternehmen wollen, entscheidet derjenige, der gerade da ist. Die Eltern verfügen auch weiterhin über ein gemeinsames Bankkonto und zahlen monatlich den gleichen Betrag ein. Was die Kinder brauchen, wird davon finanziert.

"Für die Kinder war das, glaube ich, perfekt"

Der 48-Jährige ist froh, dass sie diesen Weg gefunden haben. „Für die Kinder war das, glaube ich, perfekt. Die hatten keine Umstellung durch die Trennung, blieben in ihrer gewohnten Umgebung, mussten sich nicht von Sachen trennen oder immer überlegen, was sie mitnehmen.“ Abläufe, Umfeld, Freundeskreis - alles wie immer. „Der einzige Unterschied war, dass nur ein Elternteil da ist.“ Er habe nie den Eindruck gehabt, dass ihre Kinder unter der Veränderung gelitten haben. Viel darüber gesprochen hätten sie zwar nicht, so der Arzt, aber zumindest „von der äußeren Betrachtung her“ scheine es ihnen gut ergangen zu sein: „Sie sind nicht introvertiert oder psychisch auffällig, auch gesundheitlich gibt es keine Auffälligkeiten. Sie haben einen guten Freundeskreis, sind in der Schule nicht schlechter geworden.“ Der große Vorteil am „Nestmodell“: „Die Kinder werden nicht hin- und hergeschoben wie ein Paket.“

Nachteile "Nestmodel": Erinnerungen an Ex, neue Partner schwer zu integrieren

Nachteile gibt es trotzdem. Vor allem für die Eltern, wie der Vater berichtet. Natürlich sei da die Kostenbelastung durch die beiden Zusatzwohnungen. Beim wöchentlichen Wechsel müsse man an alles denken, was man selbst braucht, etwa genug Kleidung. Und natürlich gebe es vor Ort immer etwas, das an den Ex-Partner erinnert - obwohl jeder im Haus ein eigenes Schlafzimmer hat. Auch Alltagsärger wie früher gebe es, zum Beispiel eine volle Geschirrspülmaschine, die nicht eingeschaltet wurde. Oder dass die Eier fehlen, mit denen er Pfannkuchen backen wollte.

Wirklich schwierig aus Sicht des 48-Jährigen: eine neue Beziehung in das Modell zu integrieren. „Man muss dem neuen Partner immer sagen: Ich bin jetzt ein paar Tage bei den Kindern Das klappt, wenn man einen Partner hat, der alleinerziehend ist, der hat Verständnis. Aber bei kinderlosen ist es schwierig, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen“, findet er. „Wahrscheinlich kann man das besser machen, aber mir ist das nicht so richtig gelungen.“ Dass die neue Freundin mal mit ins Haus der Kinder komme, habe es bislang nicht gegeben: „Da gibt es ein stilles Agreement, dass wir das nicht machen.“

Inzwischen ist aber auch ein Ende des Modells absehbar: Wenn das erste Kind ausziehe, so glaubt der Vater, werde es eine neue Lösung geben.

Beraterin Stefani Brenner: Kann Trennungsprozess erschweren

Dass es so lange klappt, für mehrere Jahre, bis die Kinder flügge werden, ist laut Stefani Brenner sowieso selten. Das „Nestmodell“ sei meist nur als Übergangsregelung gedacht, so die Elternberaterin. Sie hilft, das für die jeweilige Situation geeignete Modell zu finden. „Vom Ansatz her ist es natürlich super“, sagt Brenner. „Weil man dem Kind das vertraute Umfeld erhält und man ihm den Wechsel nicht zumuten muss - schließlich haben die Eltern ja die Situation erzeugt.

Aber es ist finanziell eine Belastung, die sich nicht jeder leisten kann. Und man kommt regelmäßig in den ursprünglichen Haushalt zurück: Man begegnet sich, hat vielleicht kein richtiges Rückzugsgebiet. Das erschwert den Prozess nach der Trennung.“ Die Beraterin kennt sogar einen Fall, in dem sich die getrennten Eltern abwechselnd dasselbe Bett teilen: „Das ist für Eltern auf Dauer schwierig.“ Und auch sie spricht das Problem an, dass neue Partnerschaften nur schwer zu integrieren seien.

Öfter gibt es das Wechselmodell: Doch auch hier große Unterschiede

Nach ihrer Erfahrung kommt es viel öfter zum Wechselmodell: Die „strikte“ Version, bei der jeder Elternteil eine Woche zuständig ist und die Kinder bei ihm wohnen, sei hier ebenfalls seltener als das Zusammenleben mit einem Elternteil und mit Besuchen beim anderen. In der Realität sei die Erziehungsarbeit selten gleich verteilt, sagt Brenner. Oft sind es die Mütter, die den größeren Part übernehmen - etwa weil sie vorher schon in Teilzeit gearbeitet haben.

"Das A und O ist Kommunikation"

Egal, welches Modell: „Das A und O ist, dass die Eltern kommunizieren können“, sagt Stefani Brenner. Auch darum geht es im aktuellen Kurs in Waiblingen mit sechs bis acht Teilnehmenden, teils Paare, teils Einzelpersonen. Deeskalationsstrategien stehen auf dem Programm. Auch, wie Kinder auf die Trennung reagieren könnten, was sich an ihrem Verhalten möglicherweise ändert. Bis hin zu neuen Reibungspunkten, etwa der Frage: Wo feiern wir den nächsten Kindergeburtstag? Und was ist mit Großelternbesuchen? Man müsse den Blick dafür schärfen, wie es dem Kind geht.