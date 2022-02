Die 3G-Regel im Einzelhandel ist seit Mittwoch aufgehoben – und das freut auch die Geschäftsinhaber in Waiblingen. Max Pfund vom Fachgeschäft Villinger-Zeller in der Altstadt war ganz überrascht, als er am Dienstagmittag die Nachricht vernahm – und konnte es zunächst kaum glauben. Gerechtfertigt findet er die Entscheidung allemal – schließlich sei der Einzelhandel nie ein Pandemie-Treiber gewesen.

Max Pfund von Villinger-Zeller: Kontrollen haben Zeit und Nerven