Energiekrise trifft Bäcker hart: Steigen die Preise für Brezeln und Brot?

Noch kostet die Brezel in den Filialen der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf 90 Cent. Der Preis steht seit Anfang des Jahres 2022 – und lässt sich angesichts explodierender Kosten für Strom und Gas kaum noch halten. Geschäftsführer Hermann Schöllkopf zahlte diesen Juli doppelt so viel für den Strom wie vor einem Jahr, für Gas sogar das Fünffache. Seine Forderung: Statt ständig neue Subventionen zu erfinden, müsse die Politik endlich das Übel an der Wurzel packen, um die Branche zu retten und eine Versorgungskrise zu verhindern.

Im Juli zahlte Hermann Schöllkopf für Strom 21.000 Euro und für Gas 30.000 Euro. Im Juli des Vorjahres waren es noch 9600 für Strom und 6000 für Gas. „Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange“, weiß der Unternehmer. Denn Ende Oktober gelten neue Gasverträge. Der künftige Preis ist bis jetzt zwar noch nicht bekannt – wird sich aber womöglich noch einmal auf das Doppelte belaufen.

Wirtschaftlich ein Riesenproblem – „doch die Politik spricht es klein“. Die Politik müsse handeln. Letztes Jahr kostete ein Kilowatt Gas im Arbeitspreis ohne Umlagen zwei Cent, im Mai 2022 schon acht Cent, bis September dann 16 Cent – und vom kommenden Oktober an wohl um die 30 Cent oder mehr. „Wenn an der Börse etwas aus dem Ruder läuft, sollte der Aktienhandel ausgesetzt werden“, meint CDU-Stadtrat Hermann Schöllkopf, „warum also nicht jetzt bei Strom und Gas, um der Spekulation ein Ende zu bereiten?“ Die Forderung hat auch der Waiblinger Stadtwerke-Chef Frank Schöller in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Gelegenheiten erhoben.

Der Spekulation mit Strom und Gas endlich ein Ende bereiten

Gebeutelt wurden die Bäcker schon durch die Corona-Pandemie. Während der Lockdowns mussten sie die Cafés schließen. Und jetzt: Die Strom- und Ölkonzerne machten Milliardengewinne, während die kleineren Betriebe und die breite Bevölkerung zahlen müssten. Die Politik schaue machtlos zu. Bereits mit der nahenden Abschaltung der letzten Atomkraftwerke habe das Klettern der Strompreise begonnen, zumal der Ausbau der Photovoltaik, auch angesichts des Mangels an Handwerkern und Paneelen, nur langsam vorankommt.

Im Jahr 2016 hat die Bäckerei Schöllkopf bei einer Betriebserweiterung in Photovoltaik auf dem Firmendach und in Wärmerückgewinnung investiert. Heizung und Warmwasser laufen im Betrieb inzwischen vollständig über die Abwärme der Backöfen. Aber wie die meisten Bäckereien im Land kommt der Waiblinger Betrieb nicht ohne Gas aus.

Unverständnis für Robert Habeck

Wie so viele Bäckerkollegen hat Hermann Schöllkopf wenig Verständnis für Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich bei einer Talkshow von Sandra Maischberger neulich um Kopf und Kragen redete, indem er vorschlug, die Bäcker könnten ja eine Zeit lang die Produktion einstellen. „Wie soll ich in der Zeit meine Mitarbeiter bezahlen?“, fragt der Bäckermeister. Und: Wenn das viele Bäckereien wahr machen würden, wer würde dann die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen?

Im Moment seien bei der Bäckerei Schöllkopf, die 200 Beschäftigte zählt, keine Arbeitsplätze gefährdet. „Ich bin immer noch guter Hoffnung, dass wir das irgendwie gestemmt bekommen und der Energiepreis in den Griff zu kriegen ist.“ Wenn die Preisexplosion bei der Energie wieder unter Kontrolle komme, dann würde auch die Inflation generell gebändigt. Derzeit muss Schöllkopf jedoch nicht Leute entlassen, sondern sucht noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vor allem für den Verkauf.

Kostet die Brezel bald 95 Cent?

Der Energieverbrauch ist sommers wie winters hoch. Täglich produziert die Großbäckerei im Eisental 10.000 Brote, Brötchen, Brezeln und anderes Gebäck. Noch kostet die Schöllkopf-Brezel seit Anfang des Jahres 90 Cent. Doch wahrscheinlich wird noch dieses Jahr eine neue Erhöhung fällig. Wie hoch, lässt sich schwer sagen, zumal die Verlässlichkeit bei der Entwicklung des Gaspreises fehlt. Manche Bäckereien verlangten inzwischen einen Euro. „Wir würden gerne auf 95 Cent erhöhen, trauen es uns aber noch nicht ganz“, verrät Hermann Schöllkopf. „Aber was sollen wir anders machen? Wir müssen das irgendwie weitergeben.“ Wohlwissend, dass die Endverbraucher ihrerseits von den galoppierenden Energiepreisen betroffen sind.

Bäcker-Innung trifft Abgeordnete

Am Montag rollt in der Gewerbestraße der Bagger an. Denn zumindest teilweise wird der Betrieb auf Flüssiggas umgestellt. Ebenfalls am Montag ist Schöllkopf Gastgeber für ein Treffen der CDU-Abgeordneten Christina Stumpp, Siegfried Lorek und Christian Gehring mit Vertretern der Bäcker-Innung.

Auch der baden-württembergische Handwerkstag schlägt wegen der sprunghaft gestiegenen Energiepreise Alarm. In einem offenen Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, warnt Verbandschef Rainer Reichhold, viele Bäcker im Land stünden vor dem Ende, sollte es keine staatlichen Hilfen für sie geben. „Viele Bäckerbetriebe verzweifeln aufgrund der Energiekostenkrise“, schreibt der Handwerkspräsident. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei für viele kaum noch möglich. Etwa 70 Prozent der Betriebe backten mit Gas.