Ernährungsexpertin Sabine Lindenmeier: So essen Kinder dauerhaft weniger Zucker

Was kann ich tun, damit mein Kind nicht mehr dauernd so viele Süßigkeiten essen will? Sabine Lindenmeier, Ernährungsberaterin und seit mehr als zehn Jahren Dozentin an der Familien-Bildungsstätte Waiblingen (FBS), kennt sich mit dem Thema aus.

Die 50-Jährige hat schon viele Kochkurse für Kinder veranstaltet, hatte in Waiblingen eine Koch-AG an einer Grundschule und arbeitet Teilzeit in einer Kinderzahnarztpraxis in Waiblingen. Sie begleitet regelmäßig Gesundheitstage in Firmen, hält Vorträge und ist Genussbotschafterin der Sarah-Wiener-Stiftung. Mit ihrer Firma „Leib & Seele“ bietet die gebürtige Österreicherin, die in Weinstadt-Großheppach lebt, Catering an – etwa im Wengerthäusle in Großheppach, in Kooperation mit dem Weingut Bernhard Ellwanger.

Für Eltern hat Sabine Lindenmeier viele Tipps, wie sie es schaffen, dass ihre Kinder weniger Zucker zu sich nehmen.

Kinder lieben Süßes. Wenn wir ihnen Schokolade oder Gummibärchen schenken, freuen sie sich. Wir als Erwachsene wissen aber zugleich, dass unseren Kindern zu viel Süßes niemals guttun kann. Das ist ein Dilemma – wie gehen wir damit um?

Wer sagt, dass wir immer Süßigkeiten schenken müssen? Kinder freuen sich auch über gemeinsame Zeit, zum Beispiel mit den Großeltern, Tanten, oder ein kleines Büchlein, eine Lesestunde. Grundsätzlich gilt es, Süßigkeiten nicht zu verbieten. Mittlerweile sind die Häufigkeit und die Vielfalt das Problem. Ein gesundes Mittelmaß ist perfekt.

Wenn die Kinder frisch auf die Welt gekommen sind, ist es in Sachen Ernährung noch nicht so kompliziert. Das Baby bekommt die Muttermilch, das war’s. Aber wenn das Kind dann das erste Mal Beikost erhalten soll, stellt sich schon die Frage, was dem Nachwuchs guttut. Welche Fehler sollte man ab diesem Zeitpunkt vermeiden?

Ich mag das Wort Fehler nicht. Jedes Kind is(s)t und entwickelt sich anders. So ist es auch beim Weg zur Beikost. Nicht einfach mit der Beikost loslegen, wenn das Kind noch gar keine Anstalten macht. Tipp: auf die Signale der Kinder achten. Ob es schon Interesse am Löffel hat. Sich und dem Kind Zeit geben, kein Stress bitte. Eltern sollen sich Rat holen, wann der richtige Zeitpunkt ist, und gut informieren, etwa beim Kinderarzt, Hebammen, Beratern oder übers Netz. Doch „Vorsicht“ – die Werbung versucht schon sehr viel zu beeinflussen. Eine gute Internetseite ist diese (Anmerkung der Redaktion: Es handelt sich um ein Netzwerk von Institutionen, Fachgesellschaften und Verbänden zur Förderung der frühkindlichen Gesundheit, das zum Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gehört und dort im Bundeszentrum für Ernährung angesiedelt ist).

Was halten Sie von Babytees? Besteht hier nicht generell die Gefahr, dass diese zu viel Zucker enthalten, der schon früh die Zähne schädigt?

Das beste Getränk für Ihr Baby ist das Trinkwasser oder stilles Mineralwasser mit dem Zusatz „für die Säuglingsernährung geeignet“. Wenn es Tee sein sollte, bitte auf ungesüßte Kräuter-Früchtetees achten – bitte natürlich ohne künstliche Aromen.

Was denken Sie über Obstbrei aus der Tüte, die sogenannten Quetschies?

Ich halte nichts davon. Diese Quetschies sind auch kein Ersatz für Obst, sondern zählen für mich als Süßigkeit. Das Ziel ist es ja, Kinder vom Obstessen zu begeistern. Wie sollen sie wissen, wie zum Beispiel ein Apfel aussieht beziehungsweise schmeckt? Was ich noch als großes Problem sehe, ist, dass Kinder weniger kauen müssen. Kauen ist sehr wichtig für die Entwicklung der Zähne, der Kiefer und der Muskulatur – alles spielt auch eine Rolle bei der Sprachentwicklung. Und das Mikrobiom liebt Ballaststoffe – diese finden wir nicht unbedingt in Quetschies, aber dafür im gekauten Obst und Gemüse.

Süßes ist ja nicht gleich Süßes. Es gibt Unterschiede, was genau jeweils enthalten ist. Welche Süßigkeiten würden Sie Kindern eher geben, welche kaum oder gar nicht?

Ja, da haben Sie recht. Ein selbst gemachter Kuchen oder ein selbst gemachtes Früchtejoghurt ist immer zu bevorzugen. Umso bunter und greller, umso mehr Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Zucker findet sich in den meistgekauften Lebensmitteln. Wenn auf der Zutatenliste schon zu viele Zutaten stehen und diese nur mit Lexikon zu lesen sind, dann eher Finger weg. Vorsicht auch, wenn nicht Zucker draufsteht. Zucker hat viele Namen. Fruktose, Glukose, Saccharose, Stärke, Milchzucker, Malzextrakt – es gibt insgesamt über 50 Zuckernamen!

Es muss beim Backen oder Zubereiten von Essen ja nicht immer gleich Rohr- oder Rübenzucker verwendet werden. Welche gesünderen Alternativen habe ich, Lebensmittel zu süßen?

Was ich immer beim Nachbacken von Rezepten empfehle, zum Beispiel von alten Rezepten von der Oma/Uroma, ist, den Zucker zu halbieren. Früher war Zucker tatsächlich noch was Besonderes, wenn nicht was Wertvolles. Wenn es da mal einen Sonntagskuchen gab, durfte da auch mal richtig Zucker rein. Ich backe meine Kuchen mit Haushaltszucker. Auch der sogenannte gesunde Zucker ist Zucker! Was auch noch ein Tipp ist: Gemüse wie Karotten und Zucchini eignet sich gut für Rührkuchen – und wird von Kindern gern gegessen.

Viel Zucker nehmen Kinder leider auch über Softdrinks wie Cola und Limonaden zu sich. Diese zu verbieten ist schwer, denn die Kinder können diese ja auch bei Freunden trinken oder gegen den Willen der Eltern mit dem Taschengeld im Supermarkt kaufen. Was ist Ihr Rat?

Da empfehle ich auch ein gutes Mittelmaß. Verbote sind da nicht die bessere Wahl. Ab einem gewissen Alter kann man mit Kindern sehr gut über die Inhalte in Softgetränken und Energy-Getränken sprechen. Kinder interessieren sich für das Thema. Ich mache da gerne spielerische Übungen. Und auch da sind die Erwachsenen das Vorbild. Wenn zu Hause auch von den Eltern Softdrinks getrunken werden – dann wird’s schwierig. Wichtig ist auch die Aufklärung, wie gut unser Wasser aus den Leitungen ist: „Bestkontrolliert“.

Saft gilt als gesund, enthält aber auch sehr viel Zucker. Foodwatch hat den Zuckergehalt von Saft mit Cola verglichen und dabei festgestellt, dass Traubensaft sogar noch mehr Gramm Zucker pro Liter enthält. Sollen wir den Saft also ebenfalls aus unserem Zuhause verbannen und die Kinder nur noch Wasser trinken lassen?

Beim Saft gibt es auch tatsächlich große Unterschiede: Nektar, Konzentrat, Direktsaft. Ich empfehle, gekaufte Saftschorlen immer noch zu verdünnen. Besser noch selber zu mischen. Ein Teil Saft und mindestens drei Teile Wasser. Optimal zu den Mahlzeiten anbieten – zwischen den Mahlzeiten nur Wasser. Das tut unseren Zähnen gut und auch unserem Blutzuckerspiegel.

Kinder lernen auch durch das Vorbild der Eltern. Sollen wir uns genauso ernähren, wie wir es unseren Kindern empfehlen – also selbst genauso weniger Zucker konsumieren?

Ja, und auch da nicht übertreiben. Ein gesundes Mittelmaß.

Es ist den Menschen zwar angeboren, dass sie Süßes mögen. Aber es gibt ja noch andere Geschmacksrichtungen. Wie schaffe ich es, dass mein Kind mehr Lust auf saure, bittere oder würzige Gerichte hat – und damit automatisch auch weniger Süßes verlangt?

Dazu habe ich keine Studie gefunden beziehungsweise nichts gehört. Ich empfehle, langsam, aber dann abwechslungsreich den Kindern die verschiedenen Lebensmittel anzubieten. Möglichst saisonal und auch das komplette Angebot. Beispiel: nicht nur süße Bananen, auch mal Zitrusfrüchte, beim Kochen von anderen Kulturen die Geschmäcker mit einfließen lassen. Das finde ich persönlich sehr spannend. Ich bemerke auch bei den Fertiggerichten bei den Kindern Folgendes: Es gibt Gerichte für Kleinkinder ab einem Jahr (da isst ein Kleinkind eigentlich schon alles am Tisch selber mit), die sehen nicht nur alle farblich gleich aus – die schmecken auch einheitlich. Da wird es mit der Geschmacksfindung schwieriger. Die Gerichte sind praktisch und manchmal muss man darauf zurückgreifen. Dann unbedingt den Kindern reichlich Rohkostgemüse dazu anbieten. Möglichst bunt. Schmeckt den Kindern und macht satt.

Kindern macht es Spaß, wenn sie etwas selbst ausprobieren dürfen. Hilft es für eine gesunde Ernährung, wenn wir sie früh ins Kochen einbeziehen? Müssen wir sie nur oft genug Gemüseeintopf kochen lassen und alles wird gut?

Unbedingt! Da erlebe ich immer ganz tolle Erfolgserlebnisse in meinen Workshops. Kinder haben so Spaß, gemeinsam was zu kochen. Meine Empfehlung ist, möglichst früh die Kinder mit einzubeziehen. Da zählt auch wieder „Jedes Kind is(s)t anders“. Es müssen nicht alle Kinder einen Gemüseeintopf mögen. Es gibt auch zum Beispiel die Puristen – da sollten das Gemüse und auch die anderen Zutaten einzeln auf dem Teller liegen. Und schon wird das Gemüse gegessen. Wichtig: selber mit Spaß und Genuss an das Thema rangehen.