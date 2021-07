Ungefähr 200 Besucher waren am Samstag laut Veranstalter bei einem kleinen Metal-Festival in der „ML14 Messelounge“ in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen dabei. Bei dem vom Winnender Verein „Rock and Metal Maniacs“ organisierten Konzertabend „Silence can wait“ traten die Bands Mindead, Victim of myself, Team Tot und Tsantsa auf.

„Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wie es gelaufen ist“, sagt Organisator Tobias Lorenz am Sonntag. „Die Leute hatten auf jeden Fall sehr viel