Erweitertes Feuerwehrgerätehaus in Bittenfeld: Stadt Waiblingen muss nachbessern

Das Feuerwehrhaus neben dem Rathaus von Bittenfeld ist zwar längst fertig erweitert – allerdings gibt es derzeit noch ein Problem mit der Jalousie im Tagungsraum. Die Jalousie erfüllt laut der Abteilung Hochbau zwar die notwendigen Anforderungen und könnte also demnach für eine Beschattung sorgen – aber es gibt einen Haken, wie die Stadt nun Anfang April mitteilt: „Es hat sich erst im Januar 2023 bei der Endmontage herausgestellt, dass diese Jalousieart aufwendige Steuerungs- und Programmierungsinstallationen benötigt.“

Stadtrat Siegfried Bubeck: „Nicht ganz so gut gelaufen“

Angesprochen hat das Thema bereits im März 2023 Siegfried Bubeck, Vorsitzender der FW/DFB-Fraktion im Waiblinger Gemeinderat und Mitglied des Ortschaftsrats von Bittenfeld. „Das ist nicht ganz so gut gelaufen“, sagte er in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV). Der Erste Bürgermeister Ian Schölzel versprach daraufhin, sich bei der Abteilung Hochbau zu erkundigen. Ebenso sorgte sich Siegfried Bubeck damals in der BSV-Sitzung um das geplante Maibaum-Aufstellen am Sonntag, 30. April 2023, in Bittenfeld. Zu dem Zeitpunkt war der Weg hinter dem Neubau, der den Alarmparkplatz mit der Fertiggarage der Feuerwehr verbindet, noch nicht gerichtet. Nun wurde dieser laut der Stadt am 31. März von einer beauftragten Firma komplett fertiggestellt. „Die Kosten dafür betragen 1844 Euro brutto“, teilt die Abteilung Hochbau mit. Selbst wenn die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig geworden wären, steht für die Stadtverwaltung fest: „Für das Maifest ist der Weg nicht notwendig.“

Feuerwehrhaus Bittenfeld: Steuerung und Programmierung der jetzigen Jalouise würden rund 7000 Euro brutto kosten

Was die jetzige Jalousie im Bittenfelder Feuerwehrgerätehaus angeht, würden die Steuerung und Programmierung laut der Stadt rund 7000 Euro brutto kosten. Eine „einfachere“ Jalousie inklusive Steuerung kostet nach Angaben der Verwaltung dagegen nur rund 4000 Euro brutto. Für diese Lösung ging deshalb bereits am 6. März 2023 ein entsprechender Auftrag raus, wegen der Lieferzeit kann alles aber erst etwa Mitte April 2023 eingebaut werden.

Der neue Erweiterungsbau ist seit Januar 2023 in Nutzung. Weitere Einschränkungen bestehen laut der Abteilung Hochbau der Stadt Waiblingen nicht. „Das Gebäude ist voll gebrauchsfähig.“ Technische Anlagen wie Lüftung, Heizung und so weiter könnten allerdings, wie üblich bei Neubauten, entsprechend den Erkenntnissen bei der Nutzung noch optimiert werden. Kleinere Mängel werden laut der Stadt noch beseitigt – durch Türstopper, Malerausbesserungen und den Einbau einer Türoffenhaltung.

Photovoltaik-Anlage wird montiert

Das Gerüst, das derzeit vor Ort zu sehen ist, hat nichts mit dem Erweiterungsbau zu tun. Am Bestandsgebäude wird laut der Abteilung Hochbau das Dach saniert und in dem Zusammenhang eine Photovoltaik-Anlage auf der Fahrzeughalle montiert. „Dies dauert etwa vier bis sechs Wochen.“ Wegen der Dachsanierung wird derzeit vor Ort auch ein Kran benötigt.