Zum zehnten Mal wird am Samstag, 9. April, in der Stadtbücherei Waiblingen der Kinder- und Jugendmedienpreis zum Thema Natur- und Umweltschutz „Kiebitz“ vergeben. Der Kiebitz-Zeitraum beginnt am 7. April und endet am 14. Mai.

Nach zahlreichen prämierten Formaten ging der Preis laut Pressemitteilung (PM) dieses Mal an ein erzählendes Kinderbuch. Die Kiebitz-Jury hat sich für den Titel „Jella hat genug!“ aus dem Carlsen-Verlag entschieden, geschrieben von der bekannten Autorin Dagmar