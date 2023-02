Es ist nicht alles schlecht: Wie die Innenstadt Waiblingen in einer Studie abschneidet

Lebenswert oder ausgestorben? Besetzt mit guten Geschäften oder voller Leerstände? An der Innenstadt scheiden sich in Waiblingen – und nicht nur hier – die Geister. Eine bundesweite Studie bringt ans Licht, wo Waiblingen steht: in der Mitte. Genauer gesagt, etwas unter dem Durchschnitt – übrigens genau wie die Nachbarn Fellbach und Winnenden.

In der Studie „Vitale Innenstädte 2022“ vergibt Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln Schulnoten für die teilnehmenden Kommunen. Eine Rangliste wird nicht veröffentlicht – aus Sorge vor schlechter Presse für die Städte auf den hinteren Plätzen. Die Waiblinger Wirtschaftsförderung WTM hat erstmals mitgemacht und bekommt die Note 2,6. Was leicht unter dem Durchschnitt aller teilnehmenden Städte (2,2) und unter dem der Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern liegt (2,4). Es ist, man hat es fast geahnt, nicht alles gut – aber auch nicht alles schlecht.

69.000 Menschen in 111 Städten befragt

An sechs Tagen (Donnerstage und Samstage) wurden an unterschiedlichen Plätzen der Waiblinger Innenstadt mehr als 600 Passantinnen und Passanten befragt. Wie steht es um deutsche Innenstädte? Was motiviert Besucherinnen und Besucher zu einem Innenstadtbesuch, insbesondere nach dem Einschnitt durch die Corona-Pandemie? Diese und weitere Fragen stellt das IFH Köln in der alle zwei Jahre erscheinenden Untersuchung „Vitale Innenstädte“, für die im vergangenen Herbst rund 69.000 Menschen in 111 deutschen Innenstädten aller Größen interviewt wurden.

Einkaufen bleibt das Wichtigste

Als besonders positiv wird in Waiblingen das Gastronomie- und Dienstleistungsangebot hervorgehoben, ebenso wie Gebäude und Fassaden, Wege, Plätze, Sitz- und Verweilmöglichkeiten sowie Sicherheit und Sauberkeit. Wie in anderen Städten ist in Waiblingen Einkaufen das Besuchsmotiv Nummer eins. Direkt dahinter werden Gastronomie, Behördengänge, Arztbesuche, Arbeit sowie Verweilen und Sightseeing genannt.

Gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV

Erfreulich findet Wirtschaftsförderer Dr. Marc Funk, dass die Befragten in keiner der Kategorien die Waiblinger Innenstadt als schlecht bewertet haben. Explizit positiv bewertet werden gute Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr und Fußgängerfreundlichkeit – obwohl nach wie vor die meisten Besucher mit dem Auto in die Innenstadt kommen. „Im bundesweiten Vergleich kommen überdurchschnittlich viele Besucher mit Bus und Bahn nach Waiblingen“, sagt der Geschäftsführer der WTM GmbH.

Neue Nutzungen als Partner des Handels

Nicht überraschend sei, dass Einkaufen an erster Stelle stehe. Auch mit Blick auf die Ergebnisse der Bürgerbefragung der Stadt Waiblingen brauche es aber den Blick auf den gesamten Nutzungsmix, denn für die nachrückenden jüngeren Generationen habe Einkaufen nicht mehr den gleichen Stellenwert wie für die Generation der Babyboomer. „Der Handel braucht neue Frequenzpartner.“ Das entspreche auch den Ergebnissen der kürzlich veröffentlichten „Deutschlandstudie Innenstadt“. Hier ist Waiblingen aus Sicht der WTM gut aufgestellt: „Ärztliche Versorgung, Behörden, Gastronomie und attraktive Plätze werden explizit positiv bewertet und sind Stärken unserer Innenstadt“. Aber auch Kultur, die Talaue als Naherholungsraum und die Innenstadt als Arbeits- und Wohnraum stellten Stärken dar.

Bundesweit wünschen sich Passantinnen und Passanten Zentren als Begegnungsort, die zum Verweilen einladen, aber auch Shoppingangebote, Kunst und Kultur sowie Gastronomie.