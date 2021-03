Bis man das nächste Mal im Restaurant essen kann, wird es noch dauern. Wer trotzdem nicht immer selbst in der Küche stehen möchte oder sich an Ostern einfach mal etwas Besonderes gönnen will, kann bei vielen Restaurants in Waiblingen und Umgebung auch an den Feiertagen Essen bestellen. Einige Gastronomen, die spezielle Ostermenüs anbieten, stellen wir vor.

Brunnenstuben Beinstein: Fischbox und Ostermenü

Im Restaurant Brunnenstuben in Beinstein freuen sich Petra und Thorsten