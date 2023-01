Essen beim VfL Waiblingen: Aus "La Nonna" wird "L'Arca" - Ärger über Einbruch

Aus „La Nonna“ (die Oma) wurde „L’Arca“ (die Arche). Das italienische Ristorante ist auf dem Gelände des VfL Waiblingen umgezogen und befindet sich nun in der renovierten Holzkonstruktion, die früher der „Vorratskammer“ in Weinstadt gehörte. Wirt Angelo Sapia spricht von einem stressigen, aber befriedigenden Start. Allerdings wurde zwischen Weihnachten und Silvester auch noch eingebrochen. Gerade machen die Inhaber Urlaub, bald können Gäste hier aber wieder essen.

Nach den Schönheitsarbeiten und der Neueinrichtung der Holz-„Arche“ in den vergangenen Wochen haben Teresa und Angelo Sapia im Dezember erstmals Gäste bewirtet. Bei einer „Soft-Eröffnung“, wie sie es nannten. Im Frühjahr soll es „eine große Sause“ geben, also die offizielle Eröffnungsfeier.

Kurz nach dem Start schrieben die Macher auf der Facebookseite des Ristorante „La Nonna“, das inzwischen als „L’Arca“ firmiert: „Die ersten Tage waren geprägt von Stress und Orga. Aber mit einem Team, das jeden Tag 100 % gibt, meistert man jedes Hindernis. Grazie für die ersten schönen Emotionen bei uns.“ Ein paar Tage später schickten sie dann noch hinterher, der Start sei „anstrengend, aber sehr befriedigend“ gewesen.

Kasse, Geldbeutel und eine Flasche Wein gestohlen

An den Weihnachtsfeiertagen war das neue Restaurant geschlossen. Danach gab es erst einmal einen kleinen Schock für die Wirte. Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und suchten im Inneren nach Wertsachen. Laut damaliger Polizeimitteilung geschah der Einbruch zwischen Dienstag, 27. Dezember, 23 Uhr, und Mittwoch, 28. Dezember, 8 Uhr. Die Waiblinger Beamten notierten, der oder die Einbrecher hätten nach aktuellem Kenntnisstand einen Geldbeutel, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine Flasche Wein gestohlen.

Aus dem derzeitigen Urlaub schreibt Angelo Sapia unserer Redaktion: „Bei uns wurde leider eingebrochen, der Schaden hält sich in Grenzen. Es wurden die Kasse, diverse Geldbeutel, Fahrerhandys unseres Lieferservice, etwas Elektronik und einige Flaschen Wein mitgenommen.“ Für die Sapias war es laut einem vorangegangenen Facebook-Post das erste Erlebnis dieser Art. „Aber auch dieser Einbruch kann uns nicht stoppen“, so die Beteuerung der Wirte auf Facebook.

Lange stand das Gebäude auf dem VfL-Gelände

Auf ihre neue Wirkungsstätte haben die Sapias einige Zeit warten und hinarbeiten müssen. Schon im März 2021 hatte der VfL Waiblingen, auf dessen Gelände am Oberen Ring die Wirte ihr Lokal und den VfL-Biergarten betreiben, das auffällige, 24 Tonnen schwere Gebäude per Schwerlasttransport von Strümpfelbach nach Waiblingen geholt. In Weinstadt hatte darin das Restaurant „Vorratskammer“ seine schwäbisch-österreichische Küche angeboten, ehe die Gastronomen ins Waiblinger Zentrum zogen, in die Räume des früheren „Disegno“.

Danach wartete die „Arche“ erst mal auf dem Vereinsgelände auf ihre neue Bestimmung. Das dauerte, auch wegen der nötigen Genehmigungen. So schrieb der VfL Waiblingen im Mai 2022 an seine Mitglieder: „Nach über einem Jahr Genehmigungsverfahren zur Errichtung unseres ,Gastronomiegebäudes‘ mit Biergarten haben wir nun die lang ersehnte Baugenehmigung erhalten. Trotz der tollen Unterstützung des städtischen Bauamts zog sich das Genehmigungsverfahren lange hin. Das VfL-Gelände liegt komplett im Wasserschutzgebiet sowie im Überflutungsbereich der Rems. Daher mussten umfangreiche Gefährdungsabschätzungen und ein hydrogeologisches Gutachten erstellt, Überflutungsflächen neu berechnet und in Pläne umgesetzt werden.“

Im Sommer wurde die „Arche“ dann innerhalb des Vereinsgeländes an ihren Aufstellungsort verfrachtet und anschließend hergerichtet. Verein und Wirte wollten damit auch die räumliche Trennung zwischen dem bisherigen „La Nonna“ im Obergeschoss und dem beliebten Biergarten überwinden, die Arbeit leichter machen und gleichzeitig mehr Platz schaffen.

In diesem Winter hieß es für die „Arche“ nun: Leinen los! Ab kommendem Freitag, 6. Januar, startet „L'Arca“ in den Normalbetrieb, wie Angelo Sapia bestätigt.