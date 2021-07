Die Feuerwehr Waiblingen ist am späten Dienstagvormittag, 13. Juli 2021, zu einem Einsatz ins Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen gefahren. In einer Firma in der Lise-Meitner-Straße hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Die Feuerwehr selbst wurde um 11.10 Uhr benachrichtigt und rückte mit drei Fahrzeugen sowie 18 Einsatzkräften an.

Alarm in der Kantine ausgelöst

{element}

Vor Ort stellte sich dann laut Feuerwehrsprecher Nick Bley heraus, dass in der Kantine des