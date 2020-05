Mehr als 30 Millionen Euro an Fördergeldern hat die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung seit ihrer Gründung 1986 ausgeschüttet. Dabei wurden in den ersten Monaten dieses Jahres schon fast so viele Hilfen vergeben wie im gesamten Jahr 2019. Der Grund sind die Corona-Soforthilfen für das Klinikum Stuttgart, das Robert-Bosch-Krankenhaus und das Marienhospital in Stuttgart.

Die Stiftung, deren Sitz direkt neben der Galerie Stihl in Waiblingen zu finden ist, gehört zu den großen privaten Stiftungen in