Fünf Einbrüche in einer Nacht: Streifzug durch die Marktgasse in Waiblingen

Polizeibeamte haben am Samstag (21.01.) einen 44-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann im Laufe der Freitagnacht insgesamt fünf Einbrüche in verschiedenen Geschäften und Gaststätten in der Marktgasse begangen.

Um sich Zutritt zu verschaffen, habe er bei der jeweiligen Örtlichkeit die Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Durch Videoaufzeichnungen sowie aufgefundenes Diebesgut in einem Rucksack konnte die Polizei den Tatverdächtigen fassen.

Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten und dem entstandenen Sachschaden dauern derzeit noch an. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird der Beschuldigte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, berichtet die Polizei