Waiblinger Wahlhelferinnen und Wahlhelfer können sich vor und nach der Landtagswahl am Sonntag, 14. März, in einem eigens eingerichteten städtischen Corona-Testzentrum testen lassen. Doch es gibt nur noch wenige freie Termine.

Die Waiblinger Feuerwehr hat das Testzentrum in der Gemeindehalle Neustadt vorbereitet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Dort werden an vier Tagen Tests für die Wahlhelfer durchgeführt: am Samstag vor der Wahl, am Wahlsonntag sowie am Donnerstag, 18. März, und