"Für Waiblingen die beste Lösung": Metzger Häfele startet in ehemaliger Weißschuh-Filiale

Ab sofort steht das Häfele-Logo an den Scheiben der Metzgerei am Marktplatz: Die Familie Weißschuh hat das Geschäft an die Familie Häfele übergeben – und die feierte am Donnerstag (23. Februar) „heimliche“ Eröffnung. Sprich: Der Laden wurde ohne Werbung einfach aufgemacht. Am Weißschuh-Stammsitz in der Schmidener Straße läuft indes der Betrieb wie gewohnt und mit der vollen Wurst-Auswahl weiter. Und plötzlich hat die Waiblinger Innenstadt nicht nur zwei, sondern sogar drei Qualitätsmetzger: Häfele, Schäfer – und eben Weißschuh.

Armin Häfele: „Die Einrichtung ist tadellos“

Drei Tage war der Laden am Marktplatz geschlossen. Verändert hat er sich kaum, denn: „Die Einrichtung ist tadellos“, meint Armin Häfele. Neu sind die Beleuchtung und der Bezahlautomat, in den die Kunden das Bargeld einwerfen, statt es den Verkäuferinnen zu geben. Das bringe unter dem Aspekt Hygiene erhebliche Vorteile. Bis an der Fassade der große Häfele-Schriftzug angebracht werden kann, muss noch eine Genehmigung der Stadt abgewartet werden. Sobald die Technik mitmacht, wird das Geschäft um zwei weitere EC-Bezahlstationen aufgerüstet.

Eigene Schlachtung in Ilsfeld bei Heilbronn

Die Verkaufstheke am Marktplatz ist also nunmehr mit Häfele-Ware bestückt. Die Metzgerei mit Stammsitz in Winnenden hat 20 Filialen und betreibt – was inzwischen eine Rarität geworden ist – einen eigenen kleinen Schlachthof bei Ilsfeld in Heilbronn. Mehr als 90 Prozent des Angebots im Verkauf stammen von dort. Der Rest rührt von saisonalen Bedarfsschwankungen: „Im Sommer müsste ein Schwein fünf Hälse und im Winter fünf Filets haben“, scherzt Armin Häfele. Die Wurstproduktion der Häfele-Metzgereien ist in Bietigheim ansässig.

Weißschuh-Laden in der Schmidener Straße

In der Schmidener Straße betreibt Stefan Weißschuh weiter den kleinen Laden. Nur der Umfang der Produktion wird um mehr als die Hälfte reduziert. „Wer also auf seine Weißschuh-Peitschenstecken nicht verzichten möchte, der braucht nur 100 Meter weiter zu gehen“, sagt Armin Häfele. Wie gewohnt bietet Weißschuh weiter Mittagessen und den Partyservice.

Zum Konkurrenzkampf zwischen den beiden Metzgereien werde es nicht kommen, versichert Stefan Weißschuh. Wahrscheinlich aber, je nach Bedarf, zu Zusammenarbeit. Margit Weißschuh nennt ein Beispiel: Wenn ein Kunde kurzfristig zweieinhalb Kilo Fleischkäse braucht, dann muss bei Weißschuhs niemand mehr am Abend den Ofen anwerfen, wenn ein Anruf am Marktplatz genügt.

Das Personal bleibt

„Wir werden damit für Waiblingen die beste Lösung haben“, sagt Margit Weißschuh. Und Fritz Weißschuh bestätigt: „Häfele ist ein Spitzen-Metzger, das war uns wichtig.“ Dass die Waiblinger nun die Schmidener Straße stürmen und die Metzgerei am Marktplatz meiden, hält Margit Weißschuh für unwahrscheinlich. Der Standort am Marktplatz liegt einfach zu praktisch. Die Waiblinger werden dort auch künftig die bekannten Gesichter antreffen: Das Personal ist von Häfele übernommen worden. Aber Margit und Fritz Weißschuh, 61 und 67 Jahre, können nun endlich etwas kürzertreten.

Die Öffnungszeiten der Geschäfte am Marktplatz und in der Schmidener Straße bleiben unverändert.