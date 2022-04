Nach Herzenslust und unter Polizeischutz auf dem alten Postplatz beim Landratsamt radeln, wo sonst Autos und Busse mehrspurig unterwegs sind und auf der Fahrbahn quasi uneingeschränkte Vorherrschaft genießen. Diese seltene Vergnügen erlaubten sich die mehr als 50 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bei einer Fahrrad-Demo des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC am Sonntag am Rande des Waiblinger Ostermarkts. Es war die erste „Kidical Mass“-Demo in Waiblingen – ein englisches Wortspiel