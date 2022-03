Peter Hölzle lebt in Stuttgart - doch als freier Journalist, der unter anderem für den Deutschlandfunk gearbeitet hat, hat er sich ein Netzwerk in vielen Ländern aufgebaut. Auch in Kiew und Moskau kennt er seit vielen Jahren Berufskollegen - und war mit ihnen auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Kontakt. Was er dabei am Telefon zu hören bekam, könnte unterschiedlicher nicht sein.

Sein Bekannter in Moskau sei ein „strammer Putin-Mann“. Auch ohne das neue